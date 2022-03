Bundesliga: VfL Bochum 1848 – SpVgg Greuther Fürth, 2:1 (1:0)

Maxim Leitsch stellte die Weichen für den VfL Bochum 1848 auf Sieg, als er in Minute 34 mit dem 1:0 zur Stelle war. Der VfL hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Armel Bella Kotchap schoss für Fürth in der 63. Minute das erste Tor. Anthony Losilla versenkte die Kugel zum 2:1 (70.). Am Ende behielt Bochum gegen SpVgg Greuther Fürth die Oberhand.

64 Tore kassierte die SpVgg bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Bundesliga. Auf 18. Rang hielt sich der Gast in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die 13. Position inne. Fürth besetzt mit 14 Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Im Angriff weist SpVgg Greuther Fürth deutliche Schwächen auf, was die nur 23 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich die SpVgg schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Fürth ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.