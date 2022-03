Bundesliga: FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen, 1:1 (1:1)

Jeweils einen Punkt holten der FCB und Bayer an diesem Samstag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Leverkusen zog sich gegen die Bayern achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Der FC Bayern München hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:1 durchgesetzt.

Niklas Süle brachte das Heimteam in der 17. Spielminute in Führung. Thomas Müller versenkte den Ball in der 35. Minute im Netz des Tabellenführers. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Als der Referee das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.