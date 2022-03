Bundesliga: Hertha BSC – Eintracht Frankfurt, 1:4 (0:1)

Kurz darauf bereitete Filip Kostić das 1:0 von Frankfurt durch Ansgar Knauff vor (16.). Zur Pause hatten die Gäste eine hauchdünne Führung inne. Für den zweiten Tagestreffer zeichnete Lucas Silva Melo verantwortlich, der auf Vorlage von Obite Evan N'Dicka erhöhte (47.). Jesper Grænge Lindstrøm vollendete zum dritten Tagestreffer in der 55. Spielminute. Wenige Minuten später verkürzte Hertha BSC auf 1:3 (60.). Für einen komfortablen Vorsprung sorgte Rafael Santos Borré Maury, der nach Zuspiel von Daichi Kamada zum 4:1 zugunsten der Eintracht traf (62.). Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 4:1 letztlich abpfiff, hatte Frankfurt die drei Zähler unter Dach und Fach.

Die Hertha muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr Hertha BSC bisher ein. Die Hertha nimmt mit 23 Punkten den Abstiegsrelegationsplatz ein. Mit erst 26 erzielten Toren hat Hertha BSC im Angriff Nachholbedarf. Nun musste sich die Hertha schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Hertha BSC taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.