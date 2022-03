Angelino rettet Punkt für Leipzig - Streich verpasst Rekordsieg

Der SC Freiburg hat einen großen Schritt Richtung Champions League verpasst. Die Breisgauer mussten sich im Auswärtsspiel bei RB Leipzig trotz einer 1:0-Führung und einer über weite Strecken souveränen Vorstellung am Ende mit einem 1:1 (1:0) begnügen. In der Tabelle verteidigten die Leipziger durch den Punktgewinn vorerst den vierten Platz vor den punktgleichen Freiburgern.

Die beiden Teams, die unter der Woche im Pokal ins Halbfinale eingezogen waren, starteten vor 24.758 Zuschauer mit frischen Kräften. Bei RB liefen fünf Neue von Beginn an auf, Freiburg änderte seine Formation auf vier Positionen. Streich hatte im Vorfeld von einer "richtig großen Aufgabe" bei RB gesprochen und aus Vorsicht auf eine Fünferkette in der Abwehr umgestellt. Doch auch Leipzigs Respekt vor dem Gegner war groß. Der SC sei "eine Spitzenmannschaft", hatte Trainer Domenico Tedesco gesagt, "es ist schon brutal, was die machen."