Strade Bianche: Toursieger Pogacar gewinnt nach Solo

Als 52 Kilometer vor dem Ziel die Ausreißergruppe gestellt war, setzte der 23-Jährige zu einem Solo an, dem keiner seiner Konkurrenten folgen konnte. Der mitfavorisierte Vorjahreszweite Julian Alaphilippe (Quick-Step) war in der ersten Rennhälfte durch einen Sturz ausgebremst worden.

Schon am Sonntag steht das nächste Radsport-Highlight an: Die prestigeträchtige Fernfahrt Paris-Nizza, die der Deutsche Maximilian Schachmann zweimal in Folge gewonnen hat, startet mit der ersten Etappe in Mantes-la-Ville. Für Titelverteidiger Schachmann ist es nach überstandener Corona-Erkrankung die Saisonpremiere.