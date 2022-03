Bundesliga: FC Bayern - Bayer Leverkusen 1:1, Müller mit Eigentor

Süle: „Das darf uns nicht passieren“

Müller unterläuft kurioses Eigentor

Niklas Süle brachte die Bayern vor 25.000 Zuschauern in der 18. Minute in Führung. Thomas Müller glich für die Werkself in der 36. Minute per Eigentor aus. Es war das erste Mal in Müllers 615. Pflichtspiel für die Bayern, dass er in der Bundesliga ins eigene Tor traf - und dann auch noch auf reichlich kuriose Art und Weise: Der Münchner Kapitän drückte den Ball ohne die ganz große Not an seinem auf den Ball wartenden Torwart Sven Ulreich vorbei. „Das hat uns Energie gegeben“, sagte Kerem Demirbay über die Szene, die das Spiel verändert hatte.