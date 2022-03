Gonzalo Higuain: Real-Legende beschimpft - Körpersprache kein Vorbild

Gonzalo Higuain schlagen in der MLS wenig Sympathien entgegen. Es geht um Körpersprache und seine Vorbildfunktion - auch der Deutsche Julian Gressel übt Kritik.

Fabian Herbers, Stürmer von Chicago Fire in der US-amerikanischen MLS, ist mit Gonzalo Higuain hart ins Gericht gegangen und hat sich den früheren Starfußballer von Real Madrid und des FC Chelsea in recht unflätigem Vokabular zur Brust genommen.

„Dieser Typ ist so erbärmlich. Jedes Mal, wenn einer seiner Mitspieler einen Fehlpass spielt oder den Ball nicht genau zu ihm passt, dann steht er nur da und verdreht die Augen“, sagte Herbers in seinem Zee Soccer Podcast.

„Seine Körpersprache ist einfach schrecklich. Ich wäre nicht gern sein Teamkollege. F*ck diesen Kerl! Ich will nichts, keinen Teil davon“, schimpfte Chicagos Angreifer, der mit dem 34 Jahre alten Argentinier auch einen Trikottausch ablehnen würde.

Julian Gressel, der seit Januar 2020 für D.C. United spielt, und in dem Podcast als Co-Moderator auftrat, pflichtete Herbers bei: „Ich mag es nicht, so zu führen, und ich glaube nicht, dass ein guter Kapitän so führt.“