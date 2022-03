Basketball: Brittney Griner in Moskau wegen Drogen verhaftet - 10 Jahre Haft drohen

Am Flughafen in Moskau wird eine US-amerikanische Basketballspielerin verhaftet. Dabei soll es sich um die zweimalige Olympiasiegerin Brittney Griner handeln.

Diese Meldung schockt die Sportwelt in den USA!

Die russische Zollbehörde teilte offiziell mit, dass am Moskauer Flughafen Scheremetjewo eine amerikanische Basketballspielerin festgenommen wurde. In ihrem Gepäck waren nach Behördenangaben Kartuschen für E-Zigaretten gefunden worden, die Haschischöl enthalten sollen.

Nach Angaben der New York Times , die sich auf die russische Nachrichtenagentur TASS beruft, wurde die betreffende Person als Brittney Griner identifiziert. (NEWS: Alles aus dem US-Sport)

Brittney Griner drohen 10 Jahre Haft

Die Zollbehörde gab weiter bekannt, dass gegen die Beschuldigte ein Strafverfahren wegen des groß angelegten Transports von Drogen eingeleitet wurde. In Russland steht auf dieses Vergehen eine Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis.

Aktuell sei die Basketballspielerin in Gewahrsam genommen, solange die Ermittlungen noch andauern.

Griner, die im WNBA-Draft 2013 an Position eins von Phoenix Mercury ausgewählt wurde, wurde bereits siebenmal in das All-Star Team der WNBA gewählt.

Zudem gewann die Centerspielerin mit Team USA die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio, 2014 und 2018 war sie Teil der US-amerikanischen Weltmeister-Teams.

Weil die Gehälter in Russland sehr lukrativ sind, spielen alljährlich zahlreiche US-Basketballerinnen in der Offseason der WNBA in der dortigen Liga. Griner läuft seit 2014 immer wieder für UMMC Jekaterinburg auf.