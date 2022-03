Anzeige

3. Liga: 1. FC Magdeburg – Hallescher FC, 1:1 (0:0) Halle rettet einen Punkt

Gegen Hallescher FC musste sich der 1. FC Magdeburg am Samstag mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen. Weder besiegt noch unterlegen. Halle trat gegen den Favoriten 1. FC Magdeburg an und konnte am Ende mit sich zufrieden sein. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das der Gast am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Magdeburg und Hallescher FC ohne Torerfolg in die Kabinen. Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis der Gastgeber in Minute 71 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderte. In Minute 79 hatte Halle den Ausgleich parat. Schließlich gingen Magdeburg und Hallescher FC mit einer Punkteteilung auseinander.

Der 1. FC Magdeburg führt das Feld der 3. Liga mit 65 Punkten an. Der Defensivverbund von Magdeburg steht nahezu felsenfest. Erst 28-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der 1. FC Magdeburg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 20 Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. 15 Spiele ist es her, dass Magdeburg zuletzt eine Niederlage kassierte.

Auf 14. Rang hielt sich Halle in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die neunte Position inne. Hallescher FC bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwölf. Neun Siege, neun Remis und elf Niederlagen hat Halle derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Hallescher FC konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.