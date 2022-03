Anzeige

3. Liga: VfL Osnabrück – 1. FC Kaiserslautern, 0:1 (0:0) 1. FC Kaiserslautern obenauf im Topspiel

undefined © undefined

SPORT1

3. Liga: VfL Osnabrück – 1. FC Kaiserslautern, 0:1 (0:0)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Osnabrück und FCK, die mit 0:1 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war 2:0 für Lautern ausgegangen.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der 77. Minute ging Lautern in Führung. Am Ende verbuchte der 1. FC Kaiserslautern gegen Osnabrück einen Sieg.

Anzeige

Der VfL Osnabrück belegt mit 46 Punkten den fünften Tabellenplatz. Zwölf Siege, zehn Remis und sieben Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto.

Die Trendkurve von FCK geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang sechs, mittlerweile hat man Platz zwei der Rückrundentabelle inne. Lautern beißt sich in der Aufstiegszone fest. Der Defensivverbund des 1. FC Kaiserslautern ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 18 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. FCK weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, acht Punkteteilungen und sechs Niederlagen vor.