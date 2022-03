Biathlon: Erik Lesser überlässt Instagram-Account der Ukrainerin Anastasiya Merkushyna

Der Ukraine-Krieg greift auch immer mehr in den Sport ein. Erik Lesser setzt nun ein starkes Zeichen und überlässt Anastasiya Merkushyna seinen Instagram-Account.

Erik Lesser war in seiner Karriere immer dafür bekannt, eine eigene Meinung zu haben und diese auch nach außen zu vertreten. Auch nach seiner Rücktrittsankündigung zeigt der 33-Jährige, dass er sich diese Haltung bis zum Ende bewahren will.

Daher überlässt der zweimalige Weltmeister von Kontiolahti 2015 seinen Instagram-Account (Stand 5. März 2022, 16.30 Uhr: 116.000 Follower) für 24 Stunden der ukrainischen Biathletin Anastasiya Merkushyna, damit diese vom Krieg in ihrer Heimat berichten kann.

Seine Motivation dazu erklärte er nach dem Sprint-Rennen in Kontiolahti, wo er ein Top15-Ergebnis ablieferte, im ZDF folgendermaßen: „Ich hab die letzten Tage schon gesagt: Ich mache mir viel Gedanken, was ich persönlich machen kann.“ Zuhause sammelt er schon Hilfsgüter, um diese in das Kriegsgebiet zu schicken.