3. Liga: Magdeburg in Ukraine-Farben nur 1:1 - FCK siegt in Osnabrück

Der FC Magdeburg jubelt nach dem Tor zum 1:0 gegen den Halleschen FC in der 3.Liga © Imago

Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg hat sich am 29. Spieltag schwer getan und ist im Ostduell gegen den Halleschen FC nur zu einem 1:1 (0:0) gekommen. (DATEN: Die Tabelle der 3.Liga)

Jason Ceka (71.) hatte das Führungstor für den FCM erzielte. Elias Löder (80.) gelang jedoch noch für den HFC der Ausgleich. Magdeburg blieb aber auch im 15. Spiel in Folge ungeschlagen.

Magdeburg hatte am Samstag ein Zeichen der Solidarität an die von Russland überfallene Ukraine gesendet. Der Spitzenreiter lief in den ukrainischen Landesfarben Blau und Gelb auf.