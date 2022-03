2. Liga: FC Schalke 04 – FC Hansa Rostock, 3:4 (2:2)

Pascal Breier bediente Svante Ingelsson, der in der 24. Spielminute zum 1:0 einschoss. Den Ausgleich markierte Simon Terodde, der nach Zuspiel von Marius Bülter erfolgreich war (32.). John Verhoek schoss für Rostock in der 39. Minute das zweite Tor. Ein Ball von Kerim Çalhanoglu landete bei Terodde, der den Ausgleich besorgte (42.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Breier versenkte die Kugel zum 3:2 (55.). Auf Vorlage von Marcin Kaminski war Terodde mit dem Ausgleich zur Stelle (82.). FC Hansa Rostock machte die Überraschung in der Nachspielzeit perfekt (95.) und erzielte den Führungstreffer. Die Zeichen standen auf Sieg für den FC Schalke 04, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.