3. Liga: Sport-Club Freiburg II – FSV Zwickau, 1:0 (1:0)

Gleich zu Spielbeginn sorgte Vincent Vermeij mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Patrick Kammerbauer für eine frühe Führung des Sport-Club Freiburg II (4.). Letztendlich hatten die Gastgeber Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als sie die Führung mit in die Kabine nahmen – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Nachdem der Sport-Club die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Freiburg II aktuell den sechsten Rang. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der Sport-Club Freiburg II im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Der Sport-Club verbuchte insgesamt elf Siege, neun Remis und neun Niederlagen. Acht Spiele ist es her, dass Freiburg II zuletzt eine Niederlage kassierte.