2. Liga: SV Sandhausen – Hannover 96, 3:1 (2:1)

Am Samstag verbuchte der SV Sandhausen einen 3:1-Erfolg gegen Hannover 96. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatten schließlich die Sandhäuser die Nase vorn. Das Hinspiel hatten die Gastgeber knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Sandhausen ging durch Chima Okoroji in der sechsten Minute in Führung. Für das 2:0 des SV Sandhausen zeichnete Marcel Franke verantwortlich (18.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Sebastian Stolze in der 21. Minute nach einer Vorlage von Lukas Hinterseer. 96 war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Janik Bachmann versenkte die Kugel zum 3:1 für die Sandhäuser (81.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Sandhausen Hannover 3:1.