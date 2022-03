2. Liga: FC St. Pauli – Karlsruher SC, 3:1 (3:0)

St. Pauli kam am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen den KSC. Auf dem Papier ging der FC St. Pauli als Favorit ins Spiel gegen Karlsruhe – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen St. Pauli beim Stand von 3:1 zum Sieger gemacht.

Ein Doppelpack brachte den Gastgeber in eine komfortable Position: Daniel-Kofi Kyereh war gleich zweimal zur Stelle (13./24.). Der Karlsruher SC geriet deutlicher in Rückstand, als Simon Makienok nach Vorlage von Marcel Beifus auf 3:0 für den FC St. Pauli erhöhte (34.). Die Überlegenheit von St. Pauli spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Philipp Hofmann verkürzte für den KSC später in der 65. Minute auf 1:3. Obwohl dem FC St. Pauli nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Karlsruhe zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.