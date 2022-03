Darts, UK Open: Clemens, Schindler und van Gerwen scheiden in 5. Runde aus

In Gabriel Clemens und Martin Schindler schieden die beiden letzten verbliebenen Darts-Stars aus Deutschland beim Major in Minehead in der 5. Runde aus. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Clemens und Schindler bei UK Open raus

Van Gerwen unterliegt Heta klar

„Mighty Mike“ schloss mit über 101 Punkten pro Aufnahme an seine starken Leistungen der vergangenen beiden Tage an, ließ jedoch wie so oft in den vergangenen Monaten das optimale Timing vermissen.