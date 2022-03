Kombination: Rekordjäger Riiber holt 46. Sieg - DSV-Team chancenlos

Jarl Magnus Riiber hat den Wettkampf in Oslo gewonnen © AFP/SID/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Jarl Magnus Riiber hat seine Rekordjagd in der Nordischen Kombination eindrucksvoll fortgesetzt.

Jarl Magnus Riiber hat seine Rekordjagd in der Nordischen Kombination eindrucksvoll fortgesetzt. Der Norweger feierte am heimischen Holmenkollen in Oslo überlegen seinen schon 46. Weltcup-Sieg und ist nur noch zwei Erfolge von der „ewigen“ Bestmarke des Finnen Hannu Manninen entfernt. Bester des insgesamt enttäuschenden deutschen Teams war Johannes Rydzek (Oberstdorf) als Achter.