Bundesliga heute: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach LIVE im TV, Stream & Ticker

Bundesliga heute: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

Trotz der kritischen Situation (sieben Niederlagen aus den vergangenen neun Spielen) glaubt VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo fest an den Klassenerhalt. „Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, wäre ich nicht der Richtige“, sagte der 44-Jährige US-Amerikaner der Nachrichtenagentur AFP , „ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass die Mannschaft genügend Punkte sammelt“.

Gladbach kassierte vor zwei Wochen eine herbe 0:6-Klatsche gegen den BVB. Am vergangenen Wochenende erkämpften sich die Fohlen nach Rückstand noch ein 2:2 gegen den VfL Wolfsburg.

Gegen Stuttgart geht das Team von Adi Hütter mit gemilderten Personalsorgen in der Abwehr ins Spiel. „Bei Tony Jantschke schaut es so aus, dass er einsatzfähig wäre. Bei Marvin Friedrich wird es sich nicht ausgehen“, berichtete Hütter . „Bei Ramy Bensebaini gehen wir davon aus, dass er zumindest teilweise auch spielen kann.“

Bundesliga: Didavi bei Stuttgart wieder dabei

Siege beim Tabellen-17. Stuttgart und gegen den 16. Hertha BSC am folgenden Samstag würden die Borussia von allen Abstiegssorgen befreien. „Beide Spiele zu gewinnen, wäre der Best Case“, sagte Hütter, er warnte aber: „Stuttgart steht für mich nicht berechtigt dort unten, zuletzt bei der Niederlage in Hoffenheim haben sie das Spiel eigentlich kontrolliert.“