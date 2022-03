Ferstl in Kvitfjell-Abfahrt auf Rang zehn - Jansrud beendet Karriere

Josef Ferstl wird in der Abfahrt in Kvitfjell Zehnter © AFP/SID/JOE KLAMAR

Die Top 25 in der Disziplinen-Wertung dürfen beim Weltcup-Finale im französischen Courchevel/Meribel an den Start gehen. Aus deutscher Sicht sind neben Ferstl auch Romed Baumann und Dominik Schwaiger in der Abfahrt dabei. Baumann kam in Kvitfjell nicht über einen 17. Platz hinaus, Schwaiger verfehlte wie schon am Freitag die Top 30.