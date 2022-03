Bundesliga heute: FC Bayern München - Bayer Leverkusen, Leipzig - Freiburg im TV, Stream & Ticker

In der Bundesliga wartet auf den FC Bayern München eine schwierige Aufgabe. Die formstarken Leverkusener sind zu Gast. SPORT1 erklärt Ihnen, wo sie das Spiel LIVE im TV sehen können.

Das Team von Julian feierte zuletzt zwar zwei Bundesliga-Spiele in Folge, wirkte aber in den vergangenen Wochen nicht immer souverän. Vor allem die 2:4-Niederlage beim VfL Bochum vor drei Wochen ist dabei noch in bester Erinnerung. Nun wartet mit Bayer Leverkusen ein echtes Topspiel auf die Münchner. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)