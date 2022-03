Tennis-Legende: Roger Federer erklärt Comeback-Plan

Roger Federer arbeitet an einer Rückkehr © AFP/SID/GLYN KIRK

Tennis-Weltstar Roger Federer hat die Hoffnungen auf eine Rückkehr in den Tenniszirkus trotz langer Verletzungspause noch nicht aufgegeben.

„Ich hoffe, dass ich das Comeback gegen Mitte oder Ende des Jahres ansetzen kann“, sagte der 20-malige Grand-Slam-Sieger dem ZDF am Rande des alpinen Ski-Weltcups in Lenzerheide. Federer wohnt mit seiner Familie in unmittelbarer Nähe im Kanton Graubünden.