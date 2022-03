Kombination: Faißt und Frenzel in Lauerstellung - Riiber führt klar

Die deutschen Kombinierer haben sich beim Weltcup am Holmenkollen in Oslo mit guten Sprüngen in Position gebracht.

Manuel Faißt Fünfter, Eric Frenzel Siebter: Die deutschen Kombinierer haben sich beim Weltcup am Holmenkollen in Oslo mit guten Sprüngen in Position gebracht. Faißt, der bei Olympia als Nachrücker Vierter geworden war, geht nach einen Flug auf 129,0 m mit einem Rückstand von 1:18 Minuten auf den klar führenden Norweger Jarl Magnus Riiber als bester DSV-Starter in den Skilanglauf über zehn Kilometer (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport).