Premier League: Kommt der nächste Chelsea-Besitzer aus der Türkei?

Nun gibt es einen zweiten Bewerber, der seinen Hut offiziell in den Ring wirft. Muhsin Bayrak hat ein Angebot abgeben.

Dies erklärte ein Sprecher des türkischen Unternehmers dem Guardian : „Ja, wir können definitiv bestätigen. Wir haben unser Angebot in dieser Angelegenheit weitergegeben.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

„Werden türkische Flagge in London hissen“

Zuvor hatte Bayrak, Vorsitzender der AB Grup, in den türkischen Medien schon offensiv Stellung bezogen. „Wir diskutieren die Rahmenbedingungen mit den Anwälten von Roman Abramowitsch. Wir verhandeln Unterschriften. Wir werden bald die türkische Flagge in London hissen.“

Schon am Freitag war berichtet worden, dass Wyss und Boehly, die noch weitere, bisher unbekannte Partner haben sollen, ebenfalls mit Zuversicht in die Verhandlungen gehen. Laut ESPN wolle die Gruppe bis zur kolportierten Deadline am 15. März ein offizielles Angebot abgeben.