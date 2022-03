Tennis: Serena Williams kritisiert Zverev-Strafe - "Ich wäre im Knast gelandet"

Rund zwei Wochen nach dem Ausraster von Alexander Zverev in Acapulco hat sich Serena Williams zu dem Vorfall geäußert.

Williams mehrmals selbst bestraft

Auf Nachfrage der Reporterin sagte die 23-malige Grand-Slam-Siegerin: „Man sieht den doppelten Standard, wenn man andere Dinge auf der Tour sieht. Da fragt man sich, was wäre passiert, wenn ich das gemacht hätte? Hmm...“ (WTA: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Damen)

Williams hat selbst in der Vergangenheit zahlreiche Strafen für ihre Ausraster bekommen. So spielte sie zwei Jahre auf Bewährung, nachdem sie 2009 bei den US Open zur Linienrichterin gesagt hatte, dass sie sie umbringen werde.