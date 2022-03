Anzeige

AEW Rampage: Ex-WWE-Riese Erick Redbeard (Rowan) überrascht Ex-WWE-Riese taucht bei AEW auf

Erick Redbeard (M.) verstärkte bei AEW Rampage das Death Triangle © AEW

Martin Hoffmann

Erick Redbeard, der frühere Rowan, legt einen überraschenden Auftritt bei AEW Rampage hin. Ist er Vorbote für ein größeres Debüt?

Ein weiterer Wrestler mit WWE-Vergangenheit ist bei Konkurrent All Elite Wrestling aufgetaucht - und wird beim Pay Per View Revolution am Sonntag sein Ringdebüt für AEW feiern.

Bei der Freitagsshow Rampage schaltete sich 2,03-Meter-Mann Erick Redbeard, der frühere Erick Rowan, in die Fehde zwischen dem House of Black um Malakai (ehemals Aleister) Black und dem Death Triangle ein.

Anzeige

Das aktuell durch eine Verletzung von Rey Fenix dezimierte Triangle präsentierte Redbeard als Verstärkung im Kampf gegen Black, Brody King und den frisch unter Vertrag genommenen Buddy Matthews (Murphy bei WWE): Redbeard wird bei der kostenlosen Kickoff-Show „The Buy In“ vor Revolution in der Nacht zum Montag zusammen mit Pac und Penta El Zero Miedo auf das House of Black treffen.

Erick Redbeard zum zweiten Mal vor der AEW-Kamera

Redbeard erschien zum zweiten Mal vor der AEW-Kamera, nach seinem Auftritt bei der Tributshow für seinen tragisch verstorbenen Ex-Partner Brodie Lee (Luke Harper).

Seine Ankunft wurde inszeniert als „Beschwörung“, die der wie ein satanischer Hohepriester gewandete Triangle-Manager Alex Abrahantes vornahm. Redbeards Kraft fielen zunächst eine Reihe von Security-Männern zum Opfer, die die Streitparteien trennen wollten.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige

Es könnte ein einmaliges Gastspiel sein, um die von Fenix vorübergehend gerissene Lücke zu füllen - die für den Fall einer Vertragsunterschrift übliche Bekanntgabe, dass Redbeard „All Elite“ sei, blieb in jedem Fall aus.

Womöglich entwickelt sich dennoch mehr draus: Redbeards Präsenz schürt unweigerlich auch die Spekulationen, ob auch Weggefährte Windham (Bray Wyatt / The Fiend) nach dessen WWE-Entlassung im Sommer demnächst bei AEW auftauchen könnte.

Weitere Highlights: Auch Guevara, Lee und Cage im Einsatz

Nicht nur wegen Redbeard war die diesmal live ausgestrahlte Rampage-Episode ereignisreicher als gewohnt: Neben der Konfrontation zwischen House of Black und Death Triangle bot AEW auch ein TNT-Titelmatch, in dem Champion Sammy Guevara gegen Darby Allin und Andrade El Idolo die Oberhand behielt ...

... das zweite AEW-Match des von WWE gefeuerten Keith Lee, der diesmal Schwergewicht JD Drake besiegte und auch die mit diesem verbündeten Wingmen abfertigte ...

Anzeige

... einen emotionalen Racheschwur des noch blutenden CM Punk nach der Schock-Attacke von Erzrivale MJF bei Dynamite, auf den er am Sonntag in einem Dog Collar Match treffen wird ...

... das Comeback von Ex-Damenchampion Hikaru Shida, die sich einmal mehr Rivalin Serena Deeb vorknöpfte ...

... und schließlich das erste Match von Legende Christian Cage in diesem Jahr: Mit einem Sieg über Ethan Page sicherte sich der langjährige Tag-Team-Partner von Edge das letzte Ticket für das Face of the Revolution Ladder Match am Sonntag.

Die Ergebnisse von AEW Rampage am 4. März 2022:

TNT Title Match: Sammy Guevara (c) besiegt Andrade El Idolo, Darby Allin

Keith Lee besiegt JD Drake

Anzeige

5 Minute Challenge: Serena Deeb besiegt Leila Grey