WWE SmackDown: Jackass-Star Johnny Knoxville sorgt für Titelwechsel

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown setzte die Wrestling-Liga für die Megashow zwei weitere Duelle an: Kommentator und Ex-NFL-Punter Pat McAfee trifft auf Jungstar Austin Theory (nicht auf WWE-Boss Vince McMahon, wie zuvor vermeldet worden war), Hollywood-Star Johnny Knoxville auf Sami Zayn - der bei SmackDown überraschend seinen gerade erst gewonnenen Intercontinental-Titel wieder verlor.

Ricochet entthront Sami Zayn, Johnny Knoxville hilft mit

Knoxville, der mit seinen WWE-Auftritten seinen Film „Jackass Forever“ promotet, spielte dabei das Zünglein an der Waage: In Zayns Titelmatch gegen Highflyer Ricochet lenkte der für seine einst auf MTV ausgestrahlte Stuntshow berühmt gewordene Knoxville Zayn ab und ermöglichte Ricochet damit, Zayn nach einer Hurricanrana-Variation zu pinnen.

Für den bei WWE als stark unter Wert verkauft geltenden Ricochet ist es der erste Titelgewinn seit seiner kurzen Regentschaft als US Champion 2019 und die Bestätigung des Gerüchts, dass er bei SmackDown vor einem „Push“ stehen soll. Im Anschluss an die Geschehnisse wurde das seit Wochen angedeutete WrestleMania-Match zwischen Zayn und Knoxville fix gemacht.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Statt Vince McMahon: Austin Theory fordert Pat McAfee

Ebenfalls neu auf der Card ist ein Kampf zwischen Theory und McAfee, der vor einigen Tagen WWE-Boss McMahon zu Gast in seiner „Pat McAfee Show“ hatte - und dort von McMahon ein Match bei Mania in Aussicht gestellt bekam.

Wegen der Verbindung zwischen Theory und McMahon ist jedoch recht wahrscheinlich, dass McMahon selbst noch auf die eine oder andere Weise in das Match verwickelt wird.

Weitere Highlights: Ronda Rousey präsentiert neue Aktion

In einem weiteren Titelmatch holten die Usos und die Viking Raiders das bei No Escape kurzfristig abgeblasene Duell um die Tag-Team-Gürtel nach, mit einem erwartungsgemäßen Sieg für Jimmy und Jey Uso:

Universal Champion Roman Reigns, der Onkel der Usos, richtete drohende Worte an seinen WrestleMania-Gegner, WWE-Champion Brock Lesnar:

Im letzten Match des Abends besiegte Ronda Rousey Sonya Deville mit dem Armbar - und überraschte im Anschluss Damenchampion und WrestleMania-Kontrahentin Charlotte Flair mit einer neuen Aktion. Nachdem die zuvor als Gastkommentatorin immer wieder herausgestrichen hatte, dass Rouseys Fixierung auf den Armgriff zu berechenbar sei, forderte Rousey sie auf in den Ring zu kommen - und nahm sie dann in den von Legende Kurt Angle berühmt gemachten Ankle Lock, mit dem sie vor Mania ihr Repertoire noch einmal erweiterte ( Wie Kurt Angle nach seiner WWE-Karriere abstürzte ).

WWE Friday Night SmackDown am 4. März 2022 - die Ergebnisse:

Intercontinental Title Match: Ricochet besiegt Sami Zayn (c) - TITELWECHSEL!

SmackDown Tag Team Title Match: The Usos (c) besiegen The Viking Raiders