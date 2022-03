Sprunggelenksverletzung: Augsburg bangt um Uduokhai

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den 1:0-Erfolg bei Arminia Bielefeld womöglich teuer bezahlt. Abwehrspieler Felix Uduokhai knickte in der ersten Halbzeit bei einem Zusammenprall mit Patrick Wimmer um, der 24-Jährige konnte in der Folge nicht weiterspielen. Trainer Markus Weinzierl ging am Freitagabend von einer Bänderverletzung aus.