Ehrentag für Hall-of-Famer O'Neal: "Shaq" wird 50

Shaquille O'Neal wird am Sonntag 50 Jahre alt © AFP/GETTY IMAGES /SID/AMY SUSSMAN

SID

Der frühere Basketball-Superstar Shaquille O'Neal feiert am Sonntag seinen 50. Geburtstag.

Viermal NBA-Champion, 15-mal Allstar, Hall of Famer: Der frühere Basketball-Superstar Shaquille O'Neal hat in seiner 19-jährigen Karriere viele Meilensteine erreicht - der nächste folgt am Sonntag, dann feiert "Shaq" seinen 50. Geburtstag.

In seinen 50 Lebensjahren hat der frühere Center alles gewonnen, was es in seinem Sport zu gewinnen gibt: Drei NBA-Meisterschaften mit den Los Angeles Lakers (2000, 2001, 2002) folgte eine weitere mit Miami Heat 2006. Auch ein Olympiasieg in Atlanta 1996 steht in seiner Vita.

