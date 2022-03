Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld – FC Augsburg, 0:1 (0:0)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Bielefeld und dem FCA, die mit 0:1 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 1:1-Remis auseinandergegangen.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Iago Amaral Borduchi bediente Daniel Caligiuri, der in der 49. Spielminute zum 1:0 einschoss. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Augsburg und DSC Arminia Bielefeld aus.

Auf 17. Rang hielt sich die Arminia in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die elfte Position inne. Die Heimmannschaft belegt mit 25 Punkten den 15. Tabellenplatz. Im Angriff von Bielefeld herrscht Flaute. Erst 22-mal brachte DSC Arminia Bielefeld den Ball im gegnerischen Tor unter. Für die Arminia sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.