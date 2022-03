Serie A: Gosens mit erstem Scorerpunkt - Inter setzt sich mit Gala an die Spitze

Justin Bieber zum Einstand? Was Gosens unter der Dusche trällert

Inter Mailand feiert gegen US Salernitana einen Kantersieg und springt auf Rang eins. Robin Gosens liefert eine Torvorlage.

Titelverteidiger Inter Mailand hat sich in der italienischen Serie A an die Spitze gesetzt. ( Service: Ergebnisse der Serie A )

Der ehemalige Champions-League-Sieger bezwang Schlusslicht US Salernitana deutlich mit 5:0 (2:0) und führt die Tabelle mit 58 Punkten vor Stadtrivale AC Mailand und Ex-Meister SSC Neapel (beide 57) an. Die Verfolger treffen am Sonntag aufeinander.