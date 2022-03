Schwimmen: Chinas Superstar Sun mit Einspruch gegen Dopingsperre gescheitert

Das Schweizer Bundesgericht in Lausanne bestätigte das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes (CAS). Damit kann der 30-Jährige erst ab Juni 2024 kurz vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris wieder an Wettkämpfen teilnehmen, nachdem Sun die Olympia-Rennen im Vorjahr in Tokio wegen seiner Doping-Strafe verpasst hatte.