Bundesliga: Caligiuri sei Dank! Augsburg siegt im Kellerduell in Bielefeld

Daniel Caligiuri erzielte in der zweiten Hälfte den entscheidenden Treffer. Der Offensivspieler entschied mit seinem schönen Treffer (50.) das hochintensive Kellerduell bei Lieblingsgegner Arminia Bielefeld, durch das 1:0 (0:0) zog der FCA in der Tabelle an den Ostwestfalen vorbei. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)