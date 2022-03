NFL: College-Talent wackelt beim 40-Yards-Dash am Rekord von Ross

In Indianapolis versuchen im Rahmen des NFL Combine zahlreiche Talente aus dem College auf sich aufmerksam zu machen, um möglichst früh im NFL Draft ausgewählt zu werden. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Mit Tyquan Thornton hat ein Wide Receiver am ersten Tag der physischen Tests für Furore gesorgt. Beim sogenannten 40-Yards-Dash, einem Sprint über 40 Yards, wackelte er dabei am Rekord.

Dennoch garantiert ihm die schnelle Zeit nicht, dass er eine gute NFL-Karriere haben wird. So wurde Ross zwar an Position sieben von den Cincinnati Bengals gedraftet, doch mittlerweile ist er nur noch Ergänzungsspieler bei den New York Giants.