Darts: UK Open Runde 4 mit Schindler, Hempel, Price, van Gerwen, Wright und Anderson

In Runde 4 der UK Open in Minehead zeigt Michael Smith weiter ansteigende Form. Martin Schindler sorgt aus deutscher Sicht weiter für Freude.

Martin Schindler sorgte bei den UK Open ( LIVE auf SPORT1 ) in Runde vier aus deutscher Sicht für das erste Highlight des Abends.

Mit einem 10:8-Erfolg zog der Deutsche zum zweiten Mal nach 2020 in die Runde der letzten 32 bei den UK Open ein und hat damit sein bestes Ergebnis bei diesem Event schon egalisiert.

Findet Michael Smith zu alter Form zurück?

Der Bully Boy setzte sich in Runde 4 mit 10:7 gegen Chris Dobey durch und zog damit in die Runde der letzten 32 ein.

Dabei überzeugte der Engländer mit sieben 180ern und einer Doppel-Quote von starken 48 Prozent. Vor allem im zwölften Leg zeigte er seine ganze Klasse und startete mit sieben perfekten Darts in den Durchgang. Am Ende holte er sich das Leg mit elf Darts und zog auf 7:5 davon.

Auch im vorletzten Leg zeigte er Nerven wie Stahlseile und zauberte beim Stand von 8:7 gleich zwei 180er ins Board. Damit legte er den Grundstein für den Leg-Gewinn zum 9:7, was die Vorentscheidung bedeutete. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Damit bewies der 35-Jährige seine aufsteigende Form. Erst am vergangenen Donnerstag gelang ihm am 4. Spieltag der Cazoo Darts Premier League sein erster Sieg, womit nun auch er als letzter Spieler nicht mehr ohne Punkte in der Tabelle gelistet wird. (BERICHT: Hat Michael Smith die Chance seines Lebens verpasst?)