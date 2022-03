2. Liga: Holstein Kiel – SC Paderborn 07, 3:4 (1:1)

Für den Führungstreffer des SCP zeichnete Ron Schallenberg verantwortlich (18.). Jetzt erst recht, dachte sich Jann-Fiete Arp, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (22.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Kurz darauf bereitete Florent Muslija das 2:1 von Paderborn durch Maximilian Thalhammer vor (53.). Die Vorentscheidung führten Muslija (73.) und Jamilu Collins (75.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. In der 80. Minute brachte Mühling das Netz für Kiel zum Zappeln. In der 87. Minute bejubelte das Heimteam das 3:4. Am Ende verbuchte der SCP gegen die Störche die maximale Punkteausbeute.