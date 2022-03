Ukraine-Krieg: Jugendtrainer von Schachtar Donezk getötet

Ein Jugendtrainer von Schachtar Donezk kommt bei den Kämpfen in der Ukraine ums Leben. Klubboss Sergei Palkin klagt den russischen Fußball an.

Unter den Opfern befindet sich nach den Kämpfen am Mittwoch auch ein namentlich nicht genannter Trainer von Schachtar Donezk. Dessen Tod wurde am Donnerstag von Klub-Boss Sergei Palkin bestätigt - in einem eindringlichen Statement, das sich vor allem an den russischen Fußball richtete.