2. Bundesliga: Mega-Comeback für Darmstadt gegen Heidenheim - Kiel verliert gegen Paderborn

Lucky Punch! Umstrittenes Tor bringt Darmstadt in Ekstase

In der 2. Bundesliga dreht Darmstadt einen Zwei-Tore-Rückstand gegen Heidenheim. Kiel unterliegt in einem torreichen Spiel Paderborn.

Der SV Darmstadt springt vorübergehend an die Spitze! (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Die Lilien besiegten zum Auftakt des 25. Spieltags nach einer furiosen Aufholjagd den 1. FC Heidenheim nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2 (0:1) und lösten Werder Bremen ab. Die Bremer können am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Dynamo Dresden aber wieder vorbeiziehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Darmstadt dreht Partie in der Schlussphase

Aaron Seydel (77.), Phillip Tietz (81.) und Tim Skarke (83.) drehten die fast schon verlorene Begegnung für das Team von Torsten Lieberknecht. Es war der erste Heimsieg seit dem 20. November. Christian Kühlwetter (17.) und Robert Leipertz (61.) hatten Heidenheim in Führung gebracht.

Darmstadt begann dominant und hatte durch Luca Pfeiffer den ersten Abschluss (14.). Drei Minuten später schlug Heidenheim eiskalt zu. Nach einer schönen Kombination traf Kühlwetter aus kurzer Distanz zur Führung. Die Gäste standen danach kompakt und ließen erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit Chancen zu. Mathias Honsak scheiterte nach einem Eckball an Torhüter Kevin Müller (45.+1). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Kiel mit dritter Niederlage in Folge

Holstein Kiel rutscht dagegen immer weiter in den Abstiegssumpf.

Die Ostwestfalen dagegen beendeten durch ihren siebten Auswärtserfolg ihre Durststrecke von zuvor vier Spielen ohne Sieg und festigten ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Ron Schallenberg (19.) hatte die Gäste vor 9174 Zuschauern nach dem ersten ernsthafteren Vorstoß in die Kieler Hälfte in Führung gebracht. Jann-Fiete Arp (23.) allerdings glich mit seinem ebenfalls zweiten Saisontreffer nur kurz darauf aus.

Nach der Pause sorgten Maximilian Thalhammer (54.) sowie Florent Muslija (74.) und Jamilu Collins (76.) für die Entscheidung. Nach den Kieler Treffern durch Alexander Mühling (81., Handelfmeter) und Benedikt Pichler (88.) wurde es in den Schlussminuten hektisch.

Paderborn mit Doppelschlag in der Schlussphase

Kiel bemühte sich vom Anpfiff weg um Kontrolle, hatte jedoch zunächst einige Schwierigkeiten mit den früh attackierenden Ostwestfalen. Nach der Anfangsphase hatten die Platzherren die Begegnung zwar letztlich in den Griff bekommen und verzeichneten durch einen Pfostentreffer von Steven Skrzybski (12.) auch die erste Großchance, gerieten aber buchstäblich aus dem Nichts aufgrund von Zuordnungsproblemen in der Defensive unerwartet in Rückstand.