Cricket: Shane Warne und Rod Marsh sterben innerhalb weniger Stunden Bittere 13 Stunden für die Cricket-Welt

Für Liz Hurley verließ Shane Warne seine damalige Ehefrau © Imago

Shane Warne postet einen emotionalen Abschied an die Cricket-Legende Rod Marsh. Nur wenige Stunden später verstirbt Warne ebenfalls - und hinterlässt eine tiefe Lücke im internationalen Cricket.

Cricket erlebt seine vielleicht bittersten Stunden!

Innerhalb nicht mal eines Tages müssen sich Cricket-Fans weltweit von zwei absoluten Legenden ihres Sports verabschieden. Zuerst verstarb Rod Marsh (74) am 4. März in Australien, ehe am gleichen Tag Shane Warne (52) in seiner Wahlheimat Thailand die Welt verließ.

Besonders bitter: In seinem letzten Post verabschiedete sich Warne mit emotionalen Worten von Marsh, den er eine „Legende“ und „Inspiration für so viele Jungs und Mädchen“ nannte. Dazu sendete er „viel Liebe“ an Ros und seine Familie in dieser schweren Zeit.

Marsh erlitt bereits in der vergangenen Woche einen Herzinfarkt und lag bis zu seinem Tod im Royal Adelaide Hospital im künstlichen Koma.

Nur 13 Stunden nach Marsh: Warne erleidet einen Herzinfarkt

Nur 13 Stunden später erlitt Warne, einer der größten Kricketspieler aller Zeiten und Nummer drei der Five-Wicket-Haul-Liste, in seiner Villa in Koh Samui in Thailand einen Herzstillstand und konnte nicht wiederbelebt werden.

Der 52-Jährige galt als einer der besten Bowler (Werfer) in der Geschichte des Sports und war eine Säule der australischen Teams, die in den 1990ern und frühen 2000er Jahren dominierten.

Shane Warne: Der Wurf des Jahrhunderts

Dabei beeindruckte der Mann aus Upper Ferntree Gully in Victoria (Australien) mit seinen Fähigkeiten, die gegnerischen Schlagmänner immer wieder zu überlisten. Legendär ist sein Eröffnungswurf in der Ashes Series 1993 im Old Trafford in Manchester.

Im Spiel gegen England - ausgetragen im Test-Cricket-Format - warf er einen Spin-Ball, der weit neben Schlagmann Mike Gatting auf dem Boden landete und dank des Effets um Gatting herum das Wicket traf.

Der Ball ging als „Wurf des Jahrhundert“ in die Geschichte des Cricket-Sports ein. Oft wird er auch als „Gatting Ball“ oder einfach nur als „DER Ball“ bezeichnet. Damit leitete Warne die Renaissance des Leg-Spin-Wurfs ein.

Eskapaden neben dem Feld

Aber nicht nur auf dem Feld sorgte der Cricket-Star für Schlagzeilen. Auch in den Boulevard-Medien war er ein gern gesehener Gast. So verlor er 2000 sein Amt als australischer Vize-Kapitän, nachdem er Sex-Nachrichten an eine britische Krankenschwester geschickt hatte - obwohl er zu diesem Zeitpunkt mit Simone Callahan verheiratet war.

Zudem war er zu dieser Zeit in eine Auseinandersetzung mit einigen Teenagern verwickelt, die Fotos von ihm beim Rauchen gemacht hatten. Warne wollte damals eigentlich mit dem Rauchen aufhören und hatte sich dafür öffentlichkeitswirksam einen Sponsorvertrag mit einer Firma für Nikotinpflaster gesichert.

Trennung und Liz Hurley

Auch in der Folgezeit gab es immer wieder Seitensprünge Warnes, die den australischen Songwriter Kevin Bloody Wilson 2003 zu dem Lied „The Shane Warne Song“ inspirierten.

2007 trennte sich seine Frau endgültig von ihm, nachdem Warne ihr aus Versehen eine Textnachricht für eine seiner Geliebten geschickt hatte. Danach tröstete sich Warne mit Elizabeth Hurley. Zwar betrog er auch sie mit einer Geschäftsfrau aus Melbourne, trotzdem zog die Schauspielerin in seine Villa in Brighton ein. Ende 2011 gab es eine Verlobung, ehe sich das Paar im Dezember 2013 wieder trennte.

Im Frühjahr 2016 nahm er dann an der australischen Version von „Ich bin ein Star! Holt mich hier raus!“ teil.

Die Cricket-Welt ehrt Warne

Trotz seiner Eskapaden neben dem Feld bleiben seine sportlichen Leistungen aber unbestritten. Bereits 2007 benannte Cricket Australia und Sri Lanka Cricket die Australia-Sri Lanka Test Cricket Series in Warne–Muralitharan Trophy um.

Der Marylebone Cricket Club (MCC), der oberste Regelhüter des Cricket-Sports, bezeichnete Warne auf Twitter als einen der besten Spieler, die je auf dem Cricket-Feld gestanden haben. Dazu setzten sie die MCC-Flagge vor Coronation Garden, der Heimat des Crickets, auf Halbmast.