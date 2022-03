Volleyball: Berlin zum Playoff-Auftakt gegen Giesen

Berlin, das die Hauptrunde auf Platz eins beendet hat, bekommt es mit dem achtplatzierten Team aus Düren zu tun. Das Viertelfinale wird im Modus "best of three" ausgetragen, das erste Duell am 13. März (17.30 Uhr) findet in Berlin statt. Ab dem Halbfinale wird der Modus "best of five" angewandt.