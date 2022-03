Verträge ruhen: Keine Ligue-1-Spiele in Russland

Ex-Bayern-Star am Pranger

Die französische Fußball-Liga LFP lässt die Verträge über Übertragungsrechte von Spielen der Ligue 1 mit russischen Sendern nach dem Einmarsch in die Ukraine ruhen.

Das teilte die LFP am Freitagabend mit. Die Regelung tritt schon an diesem Spieltag in Kraft.