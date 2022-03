BVB-Fans über Spielverlegung der Mainz-Partie sauer

Die Ankündigung der DFL, das Bundesliga-Spiel des BVB in Mainz zu verlegen, stößt auf viel Missmut bei den Fans. Vor allem der neue Termin steht im Zentrum der Kritik.

Der BVB hat am Wochenende spielfrei .

Konkret: 13 positiv getestete Spieler, dazu sechs Personen aus dem Umkreis, darunter auch Trainer Bo Svensson, vermeldete Mainz am Freitag.

Statt am Sonntag ist Dortmund nun am Mittwoch, den 16. März, bei den Rheinhessen zu Gast.

Ein unglücklicher Termin für die Dortmunder. „Wir hatten bei der DFL hinterlegt, dass dieser Termin für uns wegen des Heimspiels unserer U19 gegen Atlético Madrid ein sehr unglücklicher ist, aber uns wurde mitgeteilt, dass kein anderer Termin in Betracht kommt", erklärte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung der Dortmunder.

BVB-Spiel zeitgleich zum Youth-League-Viertelfinale der U19

Der BVB-Nachwuchs war am Montag durch einen dramatischen Sieg nach Elfmeterschießen gegen Manchester United erstmals überhaupt ins Viertelfinale der UEFA Youth League eingezogen. Dort geht es am eben jenen 16. März gegen Atlético Madrid, während die Profis fast zeitgleich in Mainz antreten.