Vor Paris 2024: Französisches Olympisches Komitee will Sport zur "großen nationalen Angelegenheit" machen

Rund zweieinhalb Jahre vor den Spielen in Paris will das Olympische Komitee Frankreichs den Sport zu einer "großen nationalen Angelegenheit" machen.

Rund zweieinhalb Jahre vor den Sommerspielen in Paris will das Olympische Komitee Frankreichs (CNOSF) den Sport zu einer "großen nationalen Angelegenheit" machen. Das geht aus den am Freitag bekannt gegebenen Vorschlägen für die anstehende Präsidentschaftswahl im Land hervor.