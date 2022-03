Unterstützung für Krieg-Opfer! Löwen-Investor Ismaik schlägt Stadtderby gegen Bayern vor

Ex-Bayern-Star am Pranger

Löwen-Investor Hasan Ismaik hat sich auf seinen sozialen Kanälen zu Wort gemeldet – und als Unterstützung der Opfer des Kriegs in der Ukraine ein Münchner Stadtderby vorgeschlagen!

„Liebe Löwen, ich bedauere es sehr, dass […] in der Ukraine ein sinnloser Krieg herrscht. Jedes Todesopfer ist eines zu viel“, begann Ismaik sein Statement.

„Auch wir können die in Not geratenen Familien unterstützen. Ich habe eine Idee, wie wir als TSV 1860 München den Menschen in der Ukraine helfen könnten – mit einem Stadtderby im Olympiastadion gegen den FC Bayern“, schlug der Mehrheitsgesellschafter der Sechziger vor.