Champions League: Kroos droht Ausfall - gibt Fitness-Update vor Real-Spiel gegen PSG

So plant Kroos sein Karriereende

Real Madrid muss in der Champions League möglicherweise auf Toni Kross verzichten. Der Mittelfeldspieler laboriert an einer Oberschenkelverletzung.

Toni Kroos droht für das Champions-League-Rückspiel des spanischen Rekordmeisters Real Madrid gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch (21.00 Uhr) auszufallen.

Trainer Carlo Ancelotti bestätigte am Freitag, dass der 2014er-Weltmeister zumindest in der Liga gegen Real Sociedad San Sebastian am Samstag wegen einer Oberschenkelverletzung fehlen wird.