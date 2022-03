Darts: Martin Schindler und Florian Hempel bei UK Open in Runde vier - Gabriel Clemens steigt ein, Hopp ist raus

Bei den UK Open in Minehead (LIVE auf SPORT1) haben sich mit Martin Schindler und Florian Hempel zwei Deutsche in die Abend-Session geworfen. Dazu kommt noch Gabriel Clemens. Aber auch Fabian Schmutzler weiß zu überzeugen.

Schindler und Hempel schafften bei dem Major-Turnier den Sprung in die vierte Runde und gehen so in der Abend-Session erneut an den Start. Dazu kommt Gabriel Clemens, der ab Runde vier ins Turnier einsteigt. (LIVE im TV auf SPORT1)