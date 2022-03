Ski-Ikone Therese Johaug beendet Karriere - auch wegen Ukraine-Krieg

Skilanglauf-Queen Therese Johaug beendet ihre eindrucksvolle Laufbahn - und begründet den Schritt auch mit dem Krieg in der Ukraine.

„Für mich schließt sich am Samstag ein Kreis“, sagte die 33 Jahre alte Johaug vor dem Klassiker über 30 Kilometer am Samstag im heimischen Oslo - auf den Tag genau elf Jahre zuvor hatte sie am Holmenkollen ihren ersten Weltcupsieg gefeiert.