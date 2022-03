FC Bayern: Manuel Neuer gegen Salzburg vor Rückkehr

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer steht beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League vor seiner Rückkehr. Einen Einsatz des Torhüters im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag ( FC Bayern - Bayer Leverkusen ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) schloss Trainer Julian Nagelsmann aber noch aus.

Die Partei gegen RB Salzburg am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) sei „ein Ziel“, sagte Nagelsmann. Aber man müsse noch abwarten, wie das operierte Knie bis dahin reagiere. Neuer trainierte am Freitag erstmals wieder mit der Mannschaft. „Es sieht gut aus. Wir sind extrem gut im Zeitfenster, aber für Samstag ist er keine Option“, so Nagelsmann. (Die Pressekonferenz zum Nachlesen)