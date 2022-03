Gegen Hoffenheim: Baumgart erwartet "mutigen" Chabot

Der neu verpflichtete Abwehrspieler Jeff Chabot gibt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim sein Debüt beim 1. FC Köln. Das kündigte Trainer Steffen Baumgart am Freitag an.

"Wir erwarten, dass Jeff mutig spielt. Er ist vorbereitet und soll einfach nur Fußball spielen. Nachher schauen wir dann, was gut war und was nicht so gut war", sagte FC-Coach Baumgart auf der Pressekonferenz am Freitag.