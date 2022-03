Baby-Glück mit 43: Valentino Rossi und Freundin Francesca Sofia sind Eltern!

Seine Lebensgefährtin Francesca Sofia Novello brachte am Freitag in Urbino die gemeinsame Tochter Giulietta zur Welt. Das gab der neunmalige Weltmeister Rossi bei Instagram bekannt.

Valentino Rossi im Glück: „Willkommen, Giulietta“

Rossi ist in den Automobilsport gewechselt und wird in dieser Saison in der sogenannten Fanatec GT World Challenge Europe mit einem Audi des belgischen WRT-Teams starten.